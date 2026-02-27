A freira de 82 anos encontrada morta no convento Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná, também foi vítima de violência sexual antes de ser assassinada, segundo a Polícia Civil do Paraná.

O laudo pericial apontou que, além de morrer por asfixia, a religiosa sofreu estupro, evidenciado pela gravidade das lesões constatadas. O inquérito foi concluído nesta sexta-feira (27) e encaminhado ao Ministério Público. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por homicídio qualificado, estupro qualificado, resistência e violação de domicílio.