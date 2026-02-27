A freira de 82 anos encontrada morta no convento Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí, nos Campos Gerais do Paraná, também foi vítima de violência sexual antes de ser assassinada, segundo a Polícia Civil do Paraná.
Relembre o caso: Freira é encontrada morta com sinais de agressão em convento
O laudo pericial apontou que, além de morrer por asfixia, a religiosa sofreu estupro, evidenciado pela gravidade das lesões constatadas. O inquérito foi concluído nesta sexta-feira (27) e encaminhado ao Ministério Público. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi indiciado por homicídio qualificado, estupro qualificado, resistência e violação de domicílio.
De acordo com as investigações, o crime foi praticado na tarde de sábado (21), quando o homem invadiu o convento. Ele relatou em depoimento que empurrou a vítima e a asfixiou quando ela começou a gritar. Afirmou ainda ter usado drogas e álcool e alegou ter “ouvido vozes”, versão contestada pela perícia.
Imagens de câmeras de segurança e vestígios de sangue nas roupas do investigado reforçaram a autoria, segundo o delegado responsável pelo caso. Uma fotógrafa que estava no local filmou o suspeito pouco depois do crime, desconfiada do comportamento dele. As imagens ajudaram na identificação.
O homem foi localizado em casa, tentou fugir e agrediu policiais antes de ser contido. Ele havia sido preso por furto qualificado em dezembro de 2025 e liberado dois dias depois. Conforme a polícia, possui antecedentes por crimes como roubo, furto e violência doméstica.
Com informações do g1