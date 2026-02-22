A freira Nadia Gavanski, 82, foi achada morta, com sinais de agressão, dentro do convento onde morava, no município de Ivaí, na região central do Paraná. A polícia prendeu um suspeito de 33 anos poucas horas após o crime.

Idosa foi encontrada caída, com roupas parcialmente retiradas e sinais de agressão física. A equipe da Polícia Militar do Paraná foi a primeira a chegar ao local, na noite de ontem, para atender à ocorrência.

Suspeito foi preso em flagrante. Segundo a polícia, uma testemunha revelou que ele apresentava visível nervosismo, tinha roupas sujas de sangue e arranhões no pescoço. Inicialmente, o homem alegou que trabalharia no convento e que teria encontrado a vítima já caída e desfalecida. A testemunha registrou parte da conversa e acionou a polícia.