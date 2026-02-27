Os ex-dirigentes do INSS André Fidelis e Virgílio de Oliveira Filho mencionaram o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) em acordos de delação premiada no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga descontos ilegais aplicados a aposentados e pensionistas.

Segundo apuração do Metrópoles, um dos anexos trata da atuação de Lupi à frente do ministério durante o período em que os valores descontados indevidamente cresceram. Ele comandou a pasta de janeiro de 2023 até maio de 2025, quando foi demitido nove dias após a primeira fase da operação da Polícia Federal.