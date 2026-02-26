A Câmara Municipal de Londrina, no Paraná, aprovou em regime de urgência um requerimento para proibir a participação de Tifanny Abreu, mulher trans que atua pelo Osasco Voleibol Clube, nas finais da Copa Brasil. A competição começa nesta sexta-feira (27) e tem o ginásio Moringão como sede.

O projeto, apresentado pela vereadora Jéssica Ramos Moreno (PP), foi votado nesta quinta-feira (26). Ele teve 12 votos favoráveis e quatro contrários.

No requerimento, Moreno cita a inscrição de Tifanny, 41, na competição e pede que seja cumprida uma lei municipal de 2024 proibindo a "participação de atleta identificado em contrariedade ao sexo biológico de seu nascimento em equipes e times esportivos e em competições, eventos e disputas de modalidades esportivas" em Londrina.