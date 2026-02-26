Por pouco, o volante Alisson não voltou a ser relacionado a um jogo do São Paulo. A reportagem apurou que a ideia do técnico Hernán Crespo era incluir o jogador na lista para a partida contra o Coritiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma virose impediu seu retorno aos gramados.

Alisson não é relacionado desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, quando o São Paulo foi derrotado pelo Mirassol. Na ocasião, ele foi titular. Passada a polêmica da não ida ao Corinthians, a leitura interna é que o volante apresentou evolução nos treinamentos no dia a dia do CT da Barra Funda, respondeu bem às atividades físicas e técnicas e já é considerado apto para voltar a atuar. No entanto, acometido por uma virose no início da semana, acabou vetado pelo departamento médico e ficou fora da partida.

O plano da comissão técnica, em alinhamento com a diretoria, é reinserir Alisson de forma gradual no elenco. A avaliação interna era de que o duelo contra o Coritiba representava o cenário ideal para esse retorno: um jogo fora de casa, com espaço para atletas considerados reservas, e com menor pressão após a recente polêmica envolvendo o jogador.

Relembre o caso