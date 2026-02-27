A força-tarefa que atua nas buscas por desaparecidos em Juiz de Fora passou a utilizar tecnologia empregada em presídios para detectar celulares ligados em meio aos escombros. O reforço foi enviado nessa quarta-feira (25) pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, vinculada ao Ministério da Justiça. As informações são do SBT News.

Leia mais: MG corta 95% da verba contra chuvas em 3 anos

Agentes da Diretoria de Inteligência Penal levaram o Equipamento Tático de Revista Eletrônica, de origem israelense, capaz de identificar sinais de telefones ativos em um raio aproximado de 50 a 100 metros, conforme o aparelho e as condições do terreno. Quando um sinal é captado, a área passa a ser prioridade nas buscas. Um acessório complementar permite refinar a localização do ponto detectado.