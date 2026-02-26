26 de fevereiro de 2026
DATA ESPECIAL

Dia da Mulher mais doce

O Dia Internacional da Mulher se aproxima e a Tulipani Ateliê de Doces preparou opções encantadoras para celebrar a data. Fruto da união e do talento das amigas Lidiane Cândido e Amanda Ferraz, a confeitaria destaca-se pelo toque artesanal e personalizado em cada criação.

Para homenagear as mulheres, a Tulipani oferece desde mimos delicados até cestas completas, unindo sabor e sofisticação. É a escolha perfeita para quem deseja presentear com afeto e qualidade.

Aproveite para prestigiar o empreendedorismo feminino local! Saiba mais pelo instagram @tulipani_ateliededoces

