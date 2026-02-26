O litoral de São Paulo voltou a entrar em alerta vermelho para chuvas intensas entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27), poucos dias após temporais provocarem danos em diversos municípios. A previsão indica volumes elevados, com risco de deslizamentos e enchentes, principalmente em áreas já afetadas pelas precipitações recentes.
De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os acumulados podem variar entre 200 mm e 300 mm até a noite de sexta, índices acima da média histórica de fevereiro em várias cidades do litoral. O alerta de perigo também abrange o Vale do Ribeira. O Gabinete de Crise continua mobilizado para monitorar áreas vulneráveis.
A instabilidade é provocada pela passagem de uma frente fria pela costa paulista, combinada com a formação de uma área de baixa pressão no mar, entre os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro. O fenômeno intensifica a entrada de umidade e favorece chuva persistente na faixa litorânea e na Serra do Mar. A tendência é de enfraquecimento apenas no sábado (28).
No início da semana, temporais já haviam causado estragos. Em Ubatuba, mais de 420 imóveis foram atingidos e o município decretou emergência. Em Peruíbe, o volume registrado em 72 horas chegou a três vezes a média prevista para fevereiro, deixando mais de 130 desalojados. Também houve queda de barreiras, interdições em rodovias e o registro de um desaparecido em Natividade da Serra.