O litoral de São Paulo voltou a entrar em alerta vermelho para chuvas intensas entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27), poucos dias após temporais provocarem danos em diversos municípios. A previsão indica volumes elevados, com risco de deslizamentos e enchentes, principalmente em áreas já afetadas pelas precipitações recentes.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os acumulados podem variar entre 200 mm e 300 mm até a noite de sexta, índices acima da média histórica de fevereiro em várias cidades do litoral. O alerta de perigo também abrange o Vale do Ribeira. O Gabinete de Crise continua mobilizado para monitorar áreas vulneráveis.