Os investimentos do governo de Minas Gerais em ações de prevenção, atendimento e recuperação relacionadas às chuvas caíram mais de 95% nos últimos três anos, apurou o g1. O orçamento do programa específico passou de R$ 135 milhões em 2023 para cerca de R$ 6 milhões em 2025.
Dados do Portal da Transparência indicam a redução no período. Já levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta que Juiz de Fora ocupa o nono lugar entre os municípios brasileiros com maior população em áreas de risco, com cerca de 130 mil moradores vivendo em encostas — quase um quarto da população.
Em meio aos temporais que atingiram a cidade, moradores relatam medo de novos deslizamentos. A Defesa Civil orientou famílias que vivem próximas a áreas afetadas a deixarem suas casas preventivamente e buscarem abrigo, enquanto o município permanece em alerta para chuva.
Especialistas alertam que políticas públicas dependem de orçamento para serem efetivas, especialmente diante do aumento de eventos extremos.
Em nota, o governo estadual afirmou que, ao considerar todos os programas, realizou o maior investimento da história em proteção e defesa civil nos últimos anos, com mais de R$ 94 milhões destinados a 494 municípios mineiros.
