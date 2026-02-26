Os investimentos do governo de Minas Gerais em ações de prevenção, atendimento e recuperação relacionadas às chuvas caíram mais de 95% nos últimos três anos, apurou o g1. O orçamento do programa específico passou de R$ 135 milhões em 2023 para cerca de R$ 6 milhões em 2025.

Leia mais: Criança sobrevive ao ser abraçada por mãe em MG, diz parente

Dados do Portal da Transparência indicam a redução no período. Já levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta que Juiz de Fora ocupa o nono lugar entre os municípios brasileiros com maior população em áreas de risco, com cerca de 130 mil moradores vivendo em encostas — quase um quarto da população.