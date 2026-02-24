Um menino de 3 anos sobreviveu ao deslizamento de terra em Juiz de Fora, Minas Gerais, ao ser abraçada pela mãe no momento da queda do barranco. A mãe está entre os mortos.

O relato é de Alexandre Rosa, 48, tio de Elizabeth, mãe da criança que não teve o sobrenome divulgado.

A família morava no bairro Parque Jardim Burnier, área mais afetada de Juiz de Fora. A prefeitura decretou estado de calamidade no município.