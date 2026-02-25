A corporação diz que 32 corpos encontrados em Juiz de Fora foram encaminhados ao Posto Médico-Legal, sendo que 21 deles já foram identificados. Outras seis vítimas em Ubá também foram identificadas.

O número de mortos nas cidades atingidas por temporais na zona da mata, em Minas Gerais, subiu para 38, conforme atualização da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (25).

A última atualização do Corpo de Bombeiros é de que ainda havia 30 pessoas desaparecidas, 28 em Juiz de Fora e 2 em Ubá. A corporação continua as buscas e atua em nove frentes de trabalho. Cinco corpos foram encontrados na madrugada desta quarta, aponta balanço divulgado durante a manhã.

Um homem que morreu eletrocutado em uma área de alagamento em Ubá não é considerado pelas autoridades como vítima em decorrência direta das chuvas.

No total, ainda de acordo com a corporação, 208 pessoas foram resgatadas vivas na zona da mata. Os bombeiros calculam que há 3.000 desabrigados e 400 desalojados em Juiz de Fora, e 26 desabrigados e 178 desalojados em Ubá.