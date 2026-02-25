Resgatada com vida dos escombros de uma residência após a tragédia que atingiu Juiz de Fora (MG), a enfermeira Jaqueline Vicente, 33, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quarta-feira (25). Ela morava com a mãe e o companheiro, que também morreram.

Jaqueline tinha dois filhos. Eles são considerados desaparecidos.

Leia mais: Bombeiros resgataram 98 pessoas com vida na zona da mata, diz MG