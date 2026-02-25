"Recebi quatro ou cinco mil ameaças de morte vindas da Argentina, na semana passada, por expressar minha opinião", contou no programa Rondo, do canal holandês Ziggo Sport. Sneijder integra o time de comentaristas da emissora.

Ídolo holandês e vice-campeão mundial em 2010, o ex-jogador Wesley Sneijder afirmou que recebeu até 5 mil ameaças de morte após criticar Gianluca Prestianni, do Benfica, e apoiar Vini Jr, do Real Madrid.

Sneijder fez duras críticas a Prestinanni na semana passada. O holandês afirmou que o argentino deveria "ser homem" e fazer a ofensa ao atacante do Real Madrid sem cobrir o rosto.

Prestianni deveria ser homem e não tapar a boca enquanto diz isso a Vinicius. Se vai dizer isso, pelo menos diga sem tapar a boca. Wesley Sneijder, ao Ziggo Sport

O ex-jogador também apoiou Vinicius Jr: "Você está ganhando por 1 a 0, acabou de marcar um gol fantástico, você não vai falar com o árbitro assim. Pode apostar que é verdade. Mas não dá para provar", completou o holandês.