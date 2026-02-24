A atuação do Corpo de Bombeiros e das forças de segurança diante das fortes chuvas que atingiram a zona da mata possibilitou o resgate de 98 pessoas com vida desde a noite de segunda (23), afirmam as autoridades do Governo de Minas.

Até a publicação da reportagem, a corporação havia confirmado 28 mortes em decorrência da tragédia, sendo 21 em Juiz de Fora e sete em Ubá -a Prefeitura de Juiz de Fora, porém, calcula 22 mortes.

O coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, da coordenadoria estadual de Defesa Civil, afirmou que a corporação atendeu a 130 ocorrências e que estão envolvidos nas operações na região 555 agentes das forças estaduais.