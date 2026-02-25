A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira (25), por unanimidade, os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão por serem os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime cometido em março de 2018, no Rio de Janeiro.
Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Os dois foram responsabilizados por duplo homicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa armada, além de multa.
Outros três réus também foram condenados. Rivaldo Barbosa recebeu pena de 18 anos por obstrução de Justiça e corrupção passiva. Ronald Paulo Alves Pereira foi condenado a 56 anos por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Já Robson Calixto Fonseca cumprirá 9 anos por organização criminosa.
O colegiado ainda fixou indenização total de R$ 7 milhões às vítimas e familiares: R$ 1 milhão para a assessora Fernanda Chaves, que sobreviveu ao atentado; R$ 3 milhões para a família de Marielle; e R$ 3 milhões para os familiares de Anderson Gomes.
Relator do caso, Moraes afirmou que ficou comprovado que o grupo atuava na exploração ilegal do mercado imobiliário, com grilagem e parcelamento irregular do solo, e que a atuação política de Marielle contrariava interesses ligados aos condenados.
Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o crime foi motivado por divergências políticas e teria sido planejado ao longo de sete meses, conforme delação do ex-policial Ronnie Lessa, apontado como executor.
As defesas negaram as acusações e alegaram ausência de provas, mas os argumentos foram rejeitados pela maioria dos ministros.
Com informações do SBT News