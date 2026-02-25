A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira (25), por unanimidade, os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão por serem os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, crime cometido em março de 2018, no Rio de Janeiro.

Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Os dois foram responsabilizados por duplo homicídio, tentativa de homicídio e organização criminosa armada, além de multa.