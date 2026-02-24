O São Paulo entrou em acordo com o Guarani para o uso do Brinco de Ouro da Princesa, estádio do clube de Campinas, para uma possível final do Paulista.

Os clubes paulistas entraram em acordo nas últimas horas, ainda antes da definição do mando da semifinal. O acordo já estava encaminhado, em meio à 'trinca' de shows do AC/DC que o Morumbis receberá nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março.

O estádio, inclusive, agendou uma troca de gramado para depois do último evento, como a reportagem revelou. Organizadora dos shows, a Live Nation arcará com todos os custos.