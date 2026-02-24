25 de fevereiro de 2026
SELEÇÃO BRASILEIRO

'Um ano é pouco', diz presidente da CBF sobre Carlo Ancelotti

Por Igor Siqueira | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Rafael Ribeiro/CBF
O técnico Carlo Ancelotti e o presidente da CBF, Samir Xaud
O técnico Carlo Ancelotti e o presidente da CBF, Samir Xaud

O presidente da CBF, Samir Xaud, reafirmou que a renovação de contrato com o técnico Carlo Ancelotti está muito próxima de se concretizar.

A entidade já avançou nas bases do acordo e a expectativa é que nas próximas semanas haja a formalização.

"Vamos ver, vamos ter surpresas por aí. Estamos discutindo, estamos nos detalhes finais. A gente espera que logo, logo a gente tome essa decisão", disse Samir, que explicou o motivo de renovar com o treinador até 2030:

"Queremos um trabalho, uma construção. Um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho que deixe frutos, deixe resultados. Temos a melhor matéria-prima do mundo em relação ao técnico. Temos que aproveitar isso, esse tempo dele aqui no Brasil junto com a seleção. Acredito muito no trabalho e por confiar nisso a gente iniciou a conversa de renovação".

Além de Ancelotti, a renovação contratual também abrange auxiliares que fazem parte da comissão técnica dele: Paul Clement, Simone Montanaro, Mino Fulco e Francesco Mauri.

