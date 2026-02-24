O presidente da CBF, Samir Xaud, reafirmou que a renovação de contrato com o técnico Carlo Ancelotti está muito próxima de se concretizar.

A entidade já avançou nas bases do acordo e a expectativa é que nas próximas semanas haja a formalização.

"Vamos ver, vamos ter surpresas por aí. Estamos discutindo, estamos nos detalhes finais. A gente espera que logo, logo a gente tome essa decisão", disse Samir, que explicou o motivo de renovar com o treinador até 2030: