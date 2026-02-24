Reforço do Corinthians para a atual temporada, o volante Allan apontou falhas no processo de formação de atletas no futebol brasileiro.

Aos 28 anos, o jogador está emprestado pelo Flamengo e carrega no currículo uma experiência de quatro anos no futebol europeu, entre 2015 e 2019.

Ao comentar uma declaração do atacante Memphis Depay, em entrevistas após o título da Supercopa do Brasil, no início do mês, Allan concordou que a importância da formação final dos jogadores brasileiros ser melhor fora do país.