A seleção feminina de hóquei no gelo dos Estados Unidos recusou o convite do presidente Donald Trump para acompanhar seu discurso à Nação, previsto para a noite desta terça-feira (24), no Congresso.

A decisão foi anunciada um dia depois de Trump ter ligado para o time masculino, campeão olímpico, e estendido um convite para a cerimônia. Na conversa, ele disse que também precisaria chamar as mulheres: "Eu preciso dizer: vamos ter que trazer o time feminino, você sabe disso".

Trump ainda brincou que poderia sofrer consequências políticas se não fizesse o convite. "Eu acredito que provavelmente sofreria impeachment", afirmou ao falar com os jogadores do time masculino.