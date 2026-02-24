A Surf Brasil detalhou nesta terça-feira (24) os critérios para formação da seleção nacional que disputará o ciclo classificatório rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, após a confirmação do novo sistema de vagas anunciado pela Federação Internacional de Surf (ISA) e homologado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

A principal mudança no modelo é a valorização do ISA Games, que passa a distribuir a maior parte das 48 vagas -24 no masculino e 24 no feminino- ao longo das edições de 2026, 2027 e 2028.

Já o ranking da World Surf League (WSL) terá peso reduzido: apenas cinco homens e cinco mulheres se classificam via Championship Tour, com limite de um atleta por país em cada gênero.