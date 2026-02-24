Moradores do Parque Burnier, em Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas Gerais, afirmam ter sentido o chão trepidar na tarde de domingo (22), cerca de 24 horas antes do deslizamento que deixou mortos e desaparecidos na região.

O Corpo de Bombeiros contabiliza 28 mortos, 21 em Juiz de Fora e sete em Ubá. Já a Prefeitura de Juiz de Fora computava, na noite desta terça, 22 mortos na cidade.

No Parque Burnier, o trecho de uma rua deslizou e derrubou cerca de 12 casas. O bairro tem 20 desaparecidos e bombeiros buscam pessoas soterradas.