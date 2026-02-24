A defesa do ex-deputado Chiquinho Brazão classificou nesta terça-feira (24) ao STF (Supremo Tribunal Federal) a delação de Ronnie Lessa no caso Marielle Franco (PSOL) como uma "criação mental".

"A delação do senhor Ronnie Lessa é uma criação mental. Ronnie Lessa tem uma virtude: é articulado, inteligente, escreve bem. Nas respostas durante a instrução, fugia das dificuldades. Mas ela efetivamente esbarra nos fatos", disse o advogado Cleber Lopes de Oliveira.

O advogado apresentou sustentação oral durante a sessão do julgamento dos supostos mandantes da morte da vereadora. Além de Chiquinho, são réus Domingo Brazão, irmão do ex-deputado, o delegado Rivaldo Barbosa e dois PMs. A base da acusação é a delação do ex-PM, que confessou ter matado a vereadora e seu motorista Anderson Gomes.