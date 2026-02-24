De forma unânime, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) abriu, nesta terça (24), um processo disciplinar que pode levar à cassação do mandato do deputado bolsonarista Lucas Bove (PL) por quebra de decoro parlamentar.

O processo acolhe uma representação da deputada Mônica Seixas (PSOL), que o acusa de violência política de gênero por causa de uma discussão entre ele e deputadas mulheres, em setembro passado.

O relator será o deputado Emídio de Souza (PT), que também relatou o caso de assédio à ex-deputada Isa Penna, em 2021, após ela ter sido apalpada pelo colega Fernando Cury em plenário. Na ocasião, Cury foi suspenso por seis meses.