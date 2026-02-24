A defesa do delegado Rivaldo Barbosa afirmou nesta terça-feira (24) que a Polícia Federal negligenciou outra linha de investigação para esclarecer a ordem para a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL). O caso está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O advogado Marcelo Ferreira listou o que chamou de mentiras do delator Ronnie Lessa, o ex-PM que confessou ter matado a vereadora e o motorista Anderson Gomes. Na versão da defesa de Rivaldo, houve uma suposta tentativa de proteger o ex-vereador Cristiano Girão, que chegou a ser investigado como possível mandante do crime.

"Não é nosso papel ficar acusando ninguém. Meu dever aqui é defender. Mas tenho que defender que existe uma linha de investigação que a PF negligenciou deliberadamente. Isso não foi levado adiante", disse Ferreira.