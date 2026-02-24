Um homem de 36 anos foi preso na segunda-feira (23) em São Paulo suspeito de matar a esposa, identificada como Priscila Versão, 22. Ela era amiga de Tainara Souza Santos, 31, morta após ser arrastada por cerca de 1 km pelo carro dirigido por Douglas Alves da Silva, com quem havia mantido um relacionamento no passado.

O suspeito foi identificado como o motorista Deivit Bezerra Pereira. Ele e Priscila têm dois filhos juntos, os dois com menos de dez anos.

A reportagem ligou para o número de telefone que consta no cadastro da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da defesa de Deivit, mas não conseguiu contato.