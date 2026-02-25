A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa oficializou, nessa terça-feira (24), sua filiação ao Republicanos e já tem planos ambiciosos: disputar uma cadeira de deputada federal pelo Rio de Janeiro nas eleições deste ano. As informações são do Metrópoles.

Sem trajetória na política, a ex-BBB foi a Brasília para assinar a ficha de filiação em ato realizado na liderança da Câmara, no fim da tarde.

A legenda tem como principal nome o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também abriga o presidente da Câmara, Hugo Motta. A estratégia do partido é investir em figuras conhecidas do público e com forte presença nas redes sociais para impulsionar votos.