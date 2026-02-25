Na segunda-feira (23), moradores se assustaram ao ver uma grande quantidade de peixes mortos cobrindo parte do rio Imaruí, no trecho próximo à avenida Rio Grande, na região central da cidade. As autoridades foram acionadas imediatamente.

Milhares de peixes apareceram mortos no rio Imaruí, em Palhoça, Santa Catarina. Autoridades e órgãos ambientais tentam identificar a causa do problema, que tem preocupado moradores da região.

Além da extensa faixa branca formada pelos animais mortos, o mau cheiro também chamou a atenção e tem causado transtornos à população. Assim que tomou conhecimento do caso, a Prefeitura de Palhoça iniciou o monitoramento da área por meio da equipe técnica da Fundação Cambirela do Meio Ambiente, que realizou vistoria no local e deu início aos procedimentos de apuração.

Em nota oficial, o município informou que foram acionadas a Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina), a Polícia Científica e o Instituto do Meio Ambiente do estado. Os órgãos atuarão integradamente para identificar a origem e as circunstâncias do ocorrido.

A prefeitura também afirmou que, até o momento, a decomposição dos peixes não representa risco à saúde da população. "A Prefeitura de Palhoça segue monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para minimizar os impactos ambientais e os transtornos à comunidade", diz o comunicado.

