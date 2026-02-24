Um vídeo gravado durante a enchente em Ubá (MG) mostra ao menos três idosos deitados sobre colchões que flutuavam dentro de uma casa de repouso tomada pela água no Centro da cidade. Eles foram retirados para o segundo andar do imóvel e passam bem, informou o g1.

O alagamento atingiu o Departamento de Assistência Social João de Freitas na madrugada desta terça-feira (24). Segundo o responsável pelo local, a água chegou a cerca de dois metros de altura e provocou a perda de móveis. Vizinhos ajudaram no resgate dos acolhidos.