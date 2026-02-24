Um vídeo gravado durante a enchente em Ubá (MG) mostra ao menos três idosos deitados sobre colchões que flutuavam dentro de uma casa de repouso tomada pela água no Centro da cidade. Eles foram retirados para o segundo andar do imóvel e passam bem, informou o g1.
O alagamento atingiu o Departamento de Assistência Social João de Freitas na madrugada desta terça-feira (24). Segundo o responsável pelo local, a água chegou a cerca de dois metros de altura e provocou a perda de móveis. Vizinhos ajudaram no resgate dos acolhidos.
A chuva acumulou 170 milímetros em aproximadamente três horas e meia, causando, segundo a prefeitura, a maior inundação dos últimos anos. O município confirmou sete mortes e duas pessoas desaparecidas. Foram registradas 18 ocorrências, incluindo salvamentos, além do desabamento de quatro imóveis e danos totais a três pontes. O Rio Ubá atingiu 7,82 metros.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que prédios públicos foram afetados, levando à suspensão de serviços de saúde e sociais.
Doações para as vítimas
A arrecadação é feita no Fórum Cultural, na Praça São Januário, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Materiais de higiene:
Sabonete; shampoo e condicionador; creme dental; escova de dente; papel higiênico; absorvente; fraldas infantis e geriátricas; álcool 70%; água sanitária; desinfetante; sabão em pó; detergente; toalhas; lenços umedecidos.
Alimentos e água:
Água mineral; alimentos não perecíveis; leite; biscoitos; enlatados.
Roupas:
Roupas adultas e infantis; agasalhos; cobertores; calçados.
Pontos de arrecadação:
-
Sede da Guarda Civil Municipal (GCM) — Rua Camilo dos Santos, nº 20, Centro.
-
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social — Praça São Januário, nº 28, Centro.
Câmara Municipal de Ubá — Rua Santa Cruz, nº 301, Centro.