Vídeos feitos por moradores mostram veículos levados pela correnteza durante a forte chuva que atingiu Ubá, na Zona da Mata mineira, na noite de segunda-feira (23). As imagens registram automóveis carregados pela água em ruas do Centro, além de concessionárias tomadas pela enxurrada. As informações são do g1.

Em uma das gravações, a água sobe rapidamente e arrasta carros como se fossem brinquedos. Dentro de lojas de veículos, automóveis novos aparecem empilhados, com vidros quebrados e cobertos de lama. Funcionários iniciaram a limpeza e a avaliação dos prejuízos na manhã desta terça (24).