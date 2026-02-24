24 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MINAS GERAIS

Imagens mostram carros arrastados e engolidos na chuva; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/Facebook
As imagens registram automóveis carregados pela água em ruas do Centro, além de concessionárias tomadas pela enxurrada.
As imagens registram automóveis carregados pela água em ruas do Centro, além de concessionárias tomadas pela enxurrada.

Vídeos feitos por moradores mostram veículos levados pela correnteza durante a forte chuva que atingiu Ubá, na Zona da Mata mineira, na noite de segunda-feira (23). As imagens registram automóveis carregados pela água em ruas do Centro, além de concessionárias tomadas pela enxurrada. As informações são do g1.

Leia mais: Sobe para 25 número de mortos durante chuvas em MG

Em uma das gravações, a água sobe rapidamente e arrasta carros como se fossem brinquedos. Dentro de lojas de veículos, automóveis novos aparecem empilhados, com vidros quebrados e cobertos de lama. Funcionários iniciaram a limpeza e a avaliação dos prejuízos na manhã desta terça (24).

Segundo a prefeitura, o Rio Ubá chegou a 7,82 metros na área central, configurando a maior inundação dos últimos anos. Sete pessoas morreram. Foram registradas 18 ocorrências, incluindo resgates. Três pontes ficaram destruídas, três prédios e uma casa desabaram, e diversos serviços essenciais foram afetados.

O município decretou calamidade pública e ativou o Plano de Contingência, com instalação de Sala de Crise na sede da Guarda Civil Municipal para coordenar as ações.

Doações para as vítimas

A arrecadação é feita no Fórum Cultural, na Praça São Januário, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Materiais de higiene:
Sabonete; shampoo e condicionador; creme dental; escova de dente; papel higiênico; absorvente; fraldas infantis e geriátricas; álcool 70%; água sanitária; desinfetante; sabão em pó; detergente; toalhas; lenços umedecidos.

Alimentos e água:
Água mineral; alimentos não perecíveis; leite; biscoitos; enlatados.

Roupas:
Roupas adultas e infantis; agasalhos; cobertores; calçados.

Pontos de arrecadação:

  • Sede da Guarda Civil Municipal (GCM) — Rua Camilo dos Santos, nº 20, Centro.

  • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social — Praça São Januário, nº 28, Centro.

  • Câmara Municipal de Ubá — Rua Santa Cruz, nº 301, Centro.

    • Com informações do g1 

    Comentários

    Comentários