Vídeos feitos por moradores mostram veículos levados pela correnteza durante a forte chuva que atingiu Ubá, na Zona da Mata mineira, na noite de segunda-feira (23). As imagens registram automóveis carregados pela água em ruas do Centro, além de concessionárias tomadas pela enxurrada. As informações são do g1.
Em uma das gravações, a água sobe rapidamente e arrasta carros como se fossem brinquedos. Dentro de lojas de veículos, automóveis novos aparecem empilhados, com vidros quebrados e cobertos de lama. Funcionários iniciaram a limpeza e a avaliação dos prejuízos na manhã desta terça (24).
Segundo a prefeitura, o Rio Ubá chegou a 7,82 metros na área central, configurando a maior inundação dos últimos anos. Sete pessoas morreram. Foram registradas 18 ocorrências, incluindo resgates. Três pontes ficaram destruídas, três prédios e uma casa desabaram, e diversos serviços essenciais foram afetados.
O município decretou calamidade pública e ativou o Plano de Contingência, com instalação de Sala de Crise na sede da Guarda Civil Municipal para coordenar as ações.
Doações para as vítimas
A arrecadação é feita no Fórum Cultural, na Praça São Januário, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Materiais de higiene:
Sabonete; shampoo e condicionador; creme dental; escova de dente; papel higiênico; absorvente; fraldas infantis e geriátricas; álcool 70%; água sanitária; desinfetante; sabão em pó; detergente; toalhas; lenços umedecidos.
Alimentos e água:
Água mineral; alimentos não perecíveis; leite; biscoitos; enlatados.
Roupas:
Roupas adultas e infantis; agasalhos; cobertores; calçados.
Pontos de arrecadação:
-
Sede da Guarda Civil Municipal (GCM) — Rua Camilo dos Santos, nº 20, Centro.
-
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social — Praça São Januário, nº 28, Centro.
Câmara Municipal de Ubá — Rua Santa Cruz, nº 301, Centro.
Com informações do g1