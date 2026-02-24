O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, nesta terça-feira (24), as mortes provocadas pelos temporais na Zona da Mata mineira e determinou o envio de equipes da Força Nacional do SUS para reforçar o atendimento às vítimas.
Leia mais: Sobe para 25 número de mortos durante chuvas em MG
Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou ter tomado conhecimento da tragédia durante escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde cumpre agenda na Ásia. Ele manifestou “profundos sentimentos” às famílias afetadas e disse ter determinado “pronta mobilização” do governo federal.
De acordo com o balanço mais recente, as chuvas deixaram ao menos 25 mortos, 441 desabrigados e 45 desaparecidos em Juiz de Fora e Ubá. Ambas decretaram estado de calamidade pública, suspenderam aulas e mantém buscas com o Corpo de Bombeiros.
O presidente informou que uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já está a caminho da região e que a Defesa Civil Nacional atua em alerta máximo, em articulação com autoridades estaduais. O governo federal também reconheceu o estado de calamidade pública nos municípios.
Lula disse ainda ter telefonado para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, para prestar solidariedade e oferecer apoio federal. Enquanto ele está em viagem, o vice-presidente Geraldo Alckmin coordena as ações junto a ministros e às autoridades locais.