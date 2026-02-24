O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, nesta terça-feira (24), as mortes provocadas pelos temporais na Zona da Mata mineira e determinou o envio de equipes da Força Nacional do SUS para reforçar o atendimento às vítimas.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou ter tomado conhecimento da tragédia durante escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde cumpre agenda na Ásia. Ele manifestou “profundos sentimentos” às famílias afetadas e disse ter determinado “pronta mobilização” do governo federal.