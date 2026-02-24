Uma supercélula, sistema de tempestade de grande desenvolvimento vertical, provocou a chuva extrema que atingiu cidades da zona da mata mineira, como Juiz de Fora e Ubá, onde choveu em 24 horas até 190 milímetros, volume próximo ao esperado para todo o mês de fevereiro. Mais de 20 pessoas morreram na região.

Leia mais: Sobe para 23 número de mortos durante chuvas em MG

O fenômeno, típico do verão, foi intensificado pela combinação de calor, alta umidade e a atuação de um cavado atmosférico, que favoreceu a formação de nuvens profundas e organizadas, segundo especialistas.