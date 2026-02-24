A Justiça de Goiás condenou a Casa de Carnes Frigorífico Goiás Ltda. ao pagamento de R$ 130 mil por veicular publicidade discriminatória contra consumidores. A decisão atende a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás.

Do total fixado, R$ 30 mil correspondem a indenização por dano moral coletivo e R$ 100 mil referem-se ao descumprimento de decisões judiciais anteriores. O caso teve início após o estabelecimento divulgar cartazes com frases como “Petista aqui não é bem-vindo” e reforçar o conteúdo nas redes sociais.

Mesmo após liminar determinando a retirada das mensagens, a empresa substituiu os dizeres por novas frases, entre elas “Camarão GG: maior que cérebro de petista” e “Bandido aqui não é bem-vindo, e nem quem vota em bandido”. Para a Justiça, houve tentativa de driblar a ordem judicial, mantendo o teor excludente.