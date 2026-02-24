A sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no Centro do Rio de Janeiro, foi atingida por um incêndio no fim da madrugada desta terça-feira (24). As chamas alcançaram o telhado do prédio, localizado na Avenida Marechal Câmara. Não houve feridos.

De acordo com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do órgão, o fogo ficou restrito à área do terraço e foi controlado rapidamente pela brigada interna, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

Os bombeiros informaram que o incêndio começou na casa de máquinas do sistema de ar-condicionado central e foi debelado por volta das 6h30.