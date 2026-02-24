Nessa segunda-feira (23), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que verbas indenizatórias pagas a membros do Judiciário e do Ministério Público só poderão ser mantidas se estiverem previstas em lei aprovada pelo Congresso Nacional. A decisão fixa prazo de 60 dias para que tribunais e MPs estaduais suspendam pagamentos baseados em normas locais.

O ministro também estabeleceu 45 dias para interromper benefícios criados por decisões administrativas ou atos normativos secundários. Após esses prazos, pagamentos em desacordo com a ordem poderão resultar em apuração disciplinar e penal, além da devolução dos valores.