Foi informado que nesta fase de testes, o trem (dos três veículos disponíveis, apenas um roda de cada vez por enquanto) iria circular das 17h30 à 0h. Mas o primeiro embarque nesta segunda começou às 11h30.

A reportagem fez o percurso entre a estação da CPTM e o terminal 3, o último, duas vezes. O caminho de ida e volta levou 24 minutos -esse é o tempo máximo que o passageiro precisou esperar para embarcar, porque há apenas um trem em circulação.

A promessa é que quando estiver em pleno funcionamento, a ligação entre a estação e o terminal 3 leve 6 minutos. E vice-versa.