Os presidentes do Partido Liberal e do União Brasil afirmaram a empresários que vão atuar para impedir o avanço da PEC que acaba com a escala 6x1 na Câmara dos Deputados.

Durante evento do Grupo Esfera, em São Paulo, Valdemar Costa Neto e Antonio Rueda defenderam que a proposta seja barrada já na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), evitando que siga para votação em plenário. Segundo Valdemar, a estratégia inclui diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para travar a tramitação.