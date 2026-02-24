24 de fevereiro de 2026
JORNADA DE TRABALHO

PL e União querem barrar fim da escala 6x1 na CCJ

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Valdemar Costa Neto e Antonio Rueda defenderam que a proposta seja barrada já na CCJ, evitando que siga para votação em plenário.
Os presidentes do Partido Liberal e do União Brasil afirmaram a empresários que vão atuar para impedir o avanço da PEC que acaba com a escala 6x1 na Câmara dos Deputados.

Durante evento do Grupo Esfera, em São Paulo, Valdemar Costa Neto e Antonio Rueda defenderam que a proposta seja barrada já na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), evitando que siga para votação em plenário. Segundo Valdemar, a estratégia inclui diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para travar a tramitação.

Rueda argumentou que o texto tem forte apelo popular e, se chegar ao plenário em ano eleitoral, pode ter ampla aprovação. Ele também apontou possíveis impactos econômicos, como aumento de custos para empresas e pressão inflacionária.

PL e União Brasil somam 145 deputados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoia a proposta, que prevê jornada máxima de 36 horas semanais e unifica projetos apresentados por Erika Hilton e Reginaldo Lopes.

Com informações do SBT 

