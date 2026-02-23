Leilão da nova sede do Governo de SP recebe duas propostas
A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebeu duas propostas para o leilão do novo centro administrativo do Governo de São Paulo. O certame terá como proponentes os consórcios Acciona-Construcap e MEZ-RZK Novo Centro, de acordo com duas fontes envolvidas no certame ouvidas pela reportagem.
A entrega de envelopes se encerrou na manhã desta segunda-feira (23). O leilão ocorre na quinta-feira (26), na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.
O projeto será feito no modelo de PPP (parceria público-privada) e prevê cerca de R$ 6 bilhões em investimentos.
A concessionária será responsável pela construção, reforma, adequações e manutenção nas edificações do Palácio dos Campos Elíseos e seu entorno, bem como a gestão da infraestrutura, operação e manutenção das unidades pela iniciativa privada.
A proponente escolhida será responsável pela construção e pela administração dos prédios por 30 anos.
O projeto prevê o restauro de 17 imóveis tombados e a ampliação em mais de 40% das áreas verdes do parque Princesa Isabel. Também haverá 25 mil metros quadrados de fachada ativa destinados a comércio e serviços e à construção de um novo terminal de ônibus, que será interligado à estação Luz.
Os novos prédios terão certificação internacional LEED Gold e incluirão soluções de eficiência energética, térmica e ambiental.
O consórcio MEZ-RZK Novo Centro é liderado pela Zetta Infraestrutura. As outras empresas são M4 Investimentos, Engemat, RZK Empreendimentos Imobiliários e Iron Property.
A reportagem procurou a Acciona por email, mas não recebeu resposta oficial até a publicação da reportagem. A reportagem não conseguiu contato com as empresas do consórcio MEZ-RZK Novo Centro.
A obra prevê um gabinete para o governador na região central da capital paulista, junto aos prédios que vão abrigar as secretarias, mas isso não impedirá que o mandatário mantenha um escritório de trabalho a dez quilômetros de distância, no Palácio dos Bandeirantes, no bairro nobre do Morumbi, zona oeste da capital.
Mesmo que decida concorrer à reeleição e saia vitorioso, é possível que Tarcísio passe um eventual segundo mandato inteiro despachando do Bandeirantes, que deve ser mantido como residência oficial, por motivos de segurança, segundo a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos). Caso o cronograma seja cumprido, a previsão é que os prédios estejam prontos para mudança em 2030 -último ano do próximo mandato.
A expectativa do governo é que, com o investimento aplicado todo de uma vez, haja uma mudança estrutural mais rápida na região -por onde hoje circulam grupos de usuários de drogas.