A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebeu duas propostas para o leilão do novo centro administrativo do Governo de São Paulo. O certame terá como proponentes os consórcios Acciona-Construcap e MEZ-RZK Novo Centro, de acordo com duas fontes envolvidas no certame ouvidas pela reportagem.

A entrega de envelopes se encerrou na manhã desta segunda-feira (23). O leilão ocorre na quinta-feira (26), na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

O projeto será feito no modelo de PPP (parceria público-privada) e prevê cerca de R$ 6 bilhões em investimentos.