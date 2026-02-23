Corinthians, Palmeiras e São Paulo cumpriram seu papel e colocaram integralmente o chamado Trio de Ferro nas semifinais do Campeonato Paulista. Já o Santos, em nova campanha decepcionante, ficou pelo caminho, castigado pelo Novorizontino no último minuto.

Ficaram desenhadas, assim, as semifinais do torneio estadual, com duelos de jogo único marcados para o próximo fim de semana. No sábado (28), às 20h30, o Novorizontino receberá o Corinthians no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. No domingo (1º), às 20h30, o Palmeiras mandará o jogo contra o São Paulo na Arena Barueri, em Barueri, já que o Allianz Parque, em São Paulo, está reservado para shows.

Foi acidentado o caminho dos três grandes à penúltima etapa da competição. Eles tiveram de superar percalços de diferentes naturezas para juntar-se ao surpreendente dono da melhor campanha.