Imprensa europeia destaca eliminação de Neymar no Paulista
A eliminação do Santos de Neymar nas quartas de final do Campeonato Paulista chamou a atenção da imprensa europeia. Com direito a gol no último lance, o Novorizontino venceu o Alvinegro por 2 a 1.
"Mais um fracasso para Neymar", escreveu o jornal francês L'Équipe. O tabloide afirmou que o craque "não conseguiu evitar a eliminação" em sua primeira partida como titular em 2026.
Já o espanhol Marca viu um "balde de água fria" para o meia-atacante, que busca uma vaga na seleção brasileira. Neymar não foi chamado desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti ao Brasil.
"A noite mais escura de Neymar: erro em um gol e eliminado no último segundo [...] Um balde de água fria para Neymar, que precisa de minutos para convencer o técnico brasileiro Carlo Ancelotti de que está pronto para jogar na Copa do Mundo", diz trecho do jornal Marca.
"O desastre de Neymar", apontou o jornal espanhol As. O veículo destacou a partida discreta do camisa 10 e também a sua luta para conseguir ir à Copa do Mundo de 2026.
"O brasileiro não brilhou e não conseguiu ajudar Santos a se recuperar. Mais um golpe para o jogador, que perde a oportunidade de levantar um título que poderia tê-lo aproximado da Copa do Mundo contra o Brasil", diz trecho do jornal As.
Eliminado, o Santos volta a campo na quinta-feira, contra o Vasco, pelo Brasileirão. Depois, o time só jogará em 10 de março, contra o Mirassol, também pelo torneio nacional.