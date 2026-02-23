A eliminação do Santos de Neymar nas quartas de final do Campeonato Paulista chamou a atenção da imprensa europeia. Com direito a gol no último lance, o Novorizontino venceu o Alvinegro por 2 a 1.

"Mais um fracasso para Neymar", escreveu o jornal francês L'Équipe. O tabloide afirmou que o craque "não conseguiu evitar a eliminação" em sua primeira partida como titular em 2026.

Já o espanhol Marca viu um "balde de água fria" para o meia-atacante, que busca uma vaga na seleção brasileira. Neymar não foi chamado desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti ao Brasil.