O Benfica se manifestou após a decisão da Uefa, entidade máxima do futebol europeu, de suspender Gianluca Prestianni após a acusação de racismo contra Vinicius Júnior. O clube português lamentou e prometeu recorrer.

Em nota publicada após a suspensão, o Benfica lamentou que tenha perdido o atacante argentino para o jogo contra o Real Madrid mesmo com as investigações ainda em curso.

Nesta segunda-feira (23), a Uefa suspendeu Prestianni de maneira provisória. O argentino foi acusado por Vini Jr de ter o chamado de 'macaco' durante jogo disputado na terça-feira passada, pelos playoffs da Liga dos Campeões.