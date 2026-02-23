"Estou aqui para dar porrada em todo mundo. Não interessa se é direita ou esquerda. A nossa palavra é liberdade. A democracia é respeitar o princípio do contrário, aqui fala todo mundo. Não é porque vamos estrear com o Boulos aqui que não pode ter aqui o Kassab, o Tarcisio..."

Assim o jornalista José Luiz Datena estreou o programa "Alô Alô Brasil" na Rádio Nacional, canal da estatal EBC (Empresa Brasil de Comunicação), na manhã desta segunda (23).

Com alcance nacional, a atração será transmitida ao vivo, das 8h às 10h, de segunda a sexta-feira, em todas as emissoras da rede. Pelo canal da Rádio Nacional no Youtube, é possível ver ao vivo as gravações do programa.