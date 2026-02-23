A Portuguesa repudiou as ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Corinthians, na saída de campo do Canindé, após a vitória alvinegra, nos pênaltis, pelas quartas de final do Paulista.

O clube informou que trabalha para identificar e punir os responsáveis. A Portuguesa também se colocou à disposição do poder público.

Não toleramos tais atos e reforçamos que "torcedores" como esses não são bem-vindos no Canindé e em nenhum outro espaço da sociedade. Trecho de nota oficial da Portuguesa