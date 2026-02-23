O Vasco tem Renato Gaúcho como um dos nomes para substituir Fernando Diniz, demitido neste domingo (22) após derrota para o Fluminense, por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

A diretoria vascaína se reuniu nesta segunda-feira (23) de manhã e levantou pontos a serem considerados na busca por um novo técnico: atual elenco, virtudes e deficiências do treinador, gestão de pessoas, estrutura e modelo de jogo.

Renato, por exemplo, já havia sido um nome tentado pelo presidente Pedrinho, em 2024. Eles chegaram a se reunir, mas não houve acerto pela questão salarial. Portaluppi fez uma pedida acima do que o Vasco estava disposto a pagar. Com o entrave, o clube acertou com Fábio Carille.