O Bragantino anunciou, na tarde desta segunda-feira (23), uma multa ao zagueiro Gustavo Marques, que protagonizou falas machistas depois da derrota da equipe para o São Paulo, em jogo realizado no último sábado pelas quartas de final do Paulista.

O jogador receberá uma multa de 50% do salário. Outra penalização dada pelo Bragantino é a ausência do zagueiro da lista dos relacionados para o jogo contra o Athletico, que será realizado na quarta, pelo Brasileiro.

A quantia será destinada à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade. A entidade atua em Bragança Paulista, cidade do time de Gustavo Marques.

Veja nota do Bragantino