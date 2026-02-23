A Justiça também negou o pedido de absolvição sumária por parte da defesa dos policiais militares. Os advogados relataram à Justiça que a ação dos dois agentes foi em legítima defesa, o que foi negado.

Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho Prado serão julgados em um júri popular por homicídio. A decisão, assinada pela juíza Luiza Torggler Silva, foi publicada hoje.

"Ambas as defesas sustentam que os acusados teriam agido em legítima defesa durante a abordagem. Nenhuma das teses, todavia, se revela incontroversa a ponto de autorizar a supressão do julgamento", disse Luiza Torggler Silva, em pronúncia.

A Justiça manteve ainda qualificadoras para o crime, como motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A reportagem entrou em contato por telefone com o escritório Oliveira Campanini, que integra o corpo de defesa dos policiais militares. O advogado João Carlos Campanini disse que respeita a decisão e irá recorrer, "uma vez que o próprio juízo narrou não ter certeza dos fatos. Na hipótese da legítima defesa, a lei impõe que a dúvida deve gerar a absolvição dos acusados".

Marco Aurélio Cardenas era estudante de medicina e foi morto com um tiro à queima-roupa durante uma abordagem. O jovem, que também era músico, foi morto dentro de um hotel na zona sul de São Paulo no dia 20 de novembro de 2024. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança.