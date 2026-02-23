O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou como “fofoca” a investigação que envolve o vice-governador Felício Ramuth por suspeita de lavagem de dinheiro. A declaração foi feita nesta segunda (23), após evento no Instituto Butantan, na capital paulista.

Leia mais: Felício é investigado por lavagem de US$1,6 mi, diz jornal

A Justiça de Andorra determinou o bloqueio de US$ 1,4 milhão em uma conta atribuída a Ramuth e à esposa, Vanessa. Segundo o vice-governador, o valor consta na declaração de rendimentos da mulher desde 2009 e não teria relação com irregularidades. Ele também afirmou que o caso não altera uma eventual candidatura à reeleição em chapa conjunta.