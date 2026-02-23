Homem foi abordado enquanto trafegava com seu carro na avenida República do Líbano, em Moema. Um dos suspeitos teria apontado um revólver calibre .38 e exigiu o relógio, pulseira, aliança e anel de ouro, de acordo com o relato da vítima.

O motorista de um Porsche atropelou dois assaltantes, na noite do último sábado, na zona sul de São Paulo. Os suspeitos estavam em uma moto.

Após o roubo, o motorista alcançou a moto e atropelou o veículo. O assaltante que estava armado caiu no chão e ficou ferido. O outro conseguiu fugir.

O homem de 32 anos foi preso em flagrante por roubo. A polícia ainda não tem pistas sobre o segundo suspeito. Os nomes não foram divulgados, por isso a reportagem não conseguiu localizar as defesas.

Os objetos foram recuperados e devolvidos à vítima, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ainda segundo a pasta, em um canteiro próximo ao crime, foi encontrado o revólver que teria sido utilizado e quatro munições.