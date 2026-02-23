Luís Ricardo Andrade chegou ao local logo após a colisão. Em entrevista hoje à EPTV, o homem contou ser comerciante na região e ter sido uma das pessoas que auxiliou no socorro inicial antes da chegada das autoridades.

Um empresário relata ter tentado ajudar no resgate das vítimas da lancha que colidiu com píer e deixou seis mortos no Rio Grande, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

"Na hora que eu cheguei, a lancha já estava virada, no raso da água", relembrou. Ele disse ter visto um homem tentado ajudar e se juntou a ele. "Mas não tinha como acessar a parte de dentro da lancha, porque ela estava virada, então não tinha como entrar no casco", explicou.

Luís detalha que um bolsão de ar se formou na água. "Para passar, tinha um espaço mínimo, mas tinha que ter um cilindro, algum equipamento, que o pessoal foi conseguindo conforme o tempo foi passando."

O empresário fala que, apesar do empenho e tentativas, a fatalidade "já tinha acontecido" e não conseguiram socorrer todas as vítimas. "Eles saíram de um bar flutuante e iam em direção a um condomínio, mas erraram o caminho. Em vez de fazer o contorno para dentro do rio, viraram para direita, foram margeando e bateram no píer", compartilhou com a emissora a respeito dos relatos que ouviu.

6 vítimas fatais