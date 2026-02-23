Adriana e Vicente Ribeiro, CEO e fundador da AVIG360 respectivamente, gravaram um podcast bastante esclarecedor sobre a atualização da NR-01 e as providências que as empresas deverão tomar para não serem penalizadas com multas a partir de maio. Ouvindo o bate-papo fica fácil entender por que o aplicativo AVIG360 facilita, endireita e orienta colaboradores e gestores a buscarem a saúde mental de toda a equipe, além, é claro, de cumprir a lei da maneira mais prática possível. Acompanhe você também! https://youtu.be/e9VWaJ9uwrs?si=L9qn1tanZCNBFWsY