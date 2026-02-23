A morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, desencadeou uma série de bloqueios e ataques em ao menos 20 estados do México nesse domingo (22). Segundo autoridades, foram registrados 252 bloqueios em rodovias, além de veículos incendiados e homens armados circulando em diferentes cidades.

Fundador e líder do Cartel Jalisco Nueva Generación, Oseguera foi morto após operação militar no município de Tapalpa, no estado de Jalisco. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. No confronto, outros quatro integrantes do grupo foram mortos e três ficaram gravemente feridos.

A reação do cartel provocou suspensão de aulas, cancelamento de eventos públicos e paralisação do transporte em cidades como Guadalajara, Puerto Vallarta e Lagos de Moreno. Dezenas de voos com destino a Guadalajara e Puerto Vallarta também foram cancelados.