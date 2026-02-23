A morte do narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conhecido como “El Mencho”, desencadeou uma série de bloqueios e ataques em ao menos 20 estados do México nesse domingo (22). Segundo autoridades, foram registrados 252 bloqueios em rodovias, além de veículos incendiados e homens armados circulando em diferentes cidades.
Fundador e líder do Cartel Jalisco Nueva Generación, Oseguera foi morto após operação militar no município de Tapalpa, no estado de Jalisco. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. No confronto, outros quatro integrantes do grupo foram mortos e três ficaram gravemente feridos.
A reação do cartel provocou suspensão de aulas, cancelamento de eventos públicos e paralisação do transporte em cidades como Guadalajara, Puerto Vallarta e Lagos de Moreno. Dezenas de voos com destino a Guadalajara e Puerto Vallarta também foram cancelados.
De acordo com o gabinete de segurança mexicano, 25 pessoas foram presas, destas, 11 suspeitas de envolvimento direto nos atos violentos e 14 por saques e vandalismo.
O operativo foi conduzido pelas Forças Armadas do México, com participação de forças especiais e apoio da Guarda Nacional. Autoridades dos Estados Unidos confirmaram que forneceram informações de inteligência para a ação, mas destacaram que a execução foi realizada exclusivamente por forças mexicanas.
“El Mencho”, de 59 anos, era um dos criminosos mais procurados do país e considerado alvo prioritário também pelos EUA, que ofereciam recompensa milionária por informações sobre seu paradeiro.
Com informações do BBC